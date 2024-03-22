Население Земли впервые со времен эпидемии чумы начинает сокращаться

К 2100 году более 97% существующих стран (198 из 204) будут иметь уровень рождаемости ниже необходимого для поддержания численности населения. К такому выводу пришли авторы исследования "Глобальное бремя болезней, травм и факторов риска", опубликованного в авторитетном британском медицинском журнале The Lancet.

Таким образом, впервые со времен эпидемии бубонной чумы в Средневековье население планеты начнет сокращаться.

Известно, что до сих пор общая численность населения Земли росла, но не равномерно. Западный мир сокращался. Так, при необходимом коэффициенте поддержания численности населения в 2,1 ребенка на женщину в Великобритании в 2021 году этот показатель равнялся 1,49. К 2050 году он составит 1,38, к 2100 году – 1,3. К концу столетия на долю стран Африки к югу от Сахары будет приходиться каждый второй ребенок, родившийся на планете. Но и этот "бэби-бум" в странах "глобального Юга" не спасет планету.

Исследователи говорят, что никакие перемены в социальной политике (увеличение декретного отпуска, льготы и т.п.) не смогут кардинально решить проблему.

Также в статье говорится, что, вероятно, к середине века самая высокая рождаемость будет в Нигере – около пяти детей на каждую женщину. Но этот показатель может снизиться до 2,7, если в стране будет достигнута цель по всеобщему образованию. Худший показатель будет у Южной Кореи – около 0,82 ребенка на одну женщину.

По данным исследователей, общий уровень рождаемости в мире за последние 70 лет сократился более чем вдвое: с примерно пяти детей на каждую женщину в 1950 году до 2,2 ребенка в 2021 году.

Исследователи отмечают, что в условиях масштабного сокращения численности населения и в отсутствие эффективных решений проблемы власти некоторых стран могут пойти на оправдание самых драконовских мер, ограничивающих репродуктивные права. "Точно установлено, что страны с широкими правами для женщин с большей вероятностью будут иметь лучшие показатели здоровья и более быстрый экономический рост", - говорится в публикации.