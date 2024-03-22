Новый ФАП открыли в селе Митькинское Тюменской области

Новый ФАП открыли в селе Митькинское Вагайского района, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

Фельдшерскую помощь по новым стандартам будут получать 123 жителя села, из которых 38 — дети. Принимать пациентов будет специалист с большим опытом Юмабига Арипова.

"Вакцинация, обследования, доврачебная помощь станут более доступней для жителей. Теперь они охотнее будут посещать просторный ФАП. А вести своевременный контроль, посещая больных, — гораздо удобнее благодаря новому расположению", - сообщила она.

Новое учреждение построено рядом с митькинской средней школой взамен небольшого модульного ФАПа, установленного еще в 2007 году.

В торжественном открытии участвовали: глава Вагайского района Сергей Сидоренко, глава Казанского сельского поселения Нафиса Байбикова, главный врач областной больницы №9 Павел Грибанов.

Напомним, только за последние пять лет на реализацию нацпроекта "Здравоохранение" в Тюменской области была выделена колоссальная сумма – около 21 млрд руб. Благодаря этому в регионе строят и ремонтируют поликлиники и ФАПы, закупают современное медицинское оборудование и санитарный транспорт.

Главный результат этой работы – рост ожидаемой продолжительности жизни в регионе. В 2023 году она превысила 74 года.