Поликлиники Новосибирской области приглашают жителей проверить свои легкие в преддверии всемирного дня борьбы против туберкулеза

В субботу, 23 марта, накануне всемирного дня борьбы против туберкулеза в Новосибирской области по инициативе регионального минздрава во всех поликлиниках региона состоится акция «Я здоров! Туберкулеза нет». В рамках акции можно будет пройти профосмотр и сделать флюорографию, сообщает пресс-служба Правительства области.

Адреса медицинских организаций и способ записи на обследование опубликованы на сайте министерства здравоохранения Новосибирской области.

Стоит напомнить, что флюорография является самой быстрой, безопасной и безболезненной процедурой, которая выявляет заболевания легких еще до появления первых симптомов серьезной болезни.

Так, например, в 2023 году во время профосмотров в Новосибирской области было выявлено шестьдесят случаев заболевания туберкулезом среди жителей региона, что позволило начать лечебные процедуры на стадии, позволяющей провести эффективное лечение.