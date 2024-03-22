"Укргидроэнерго": Угрозы прорыва дамбы ДнепроГЭС нет

По меньшей мере два взрыва произошло утром в пятницу на ДнепроГЭС в Запорожье. По данным властей, сама плотина не повреждена. РИА Новости со ссылкой на председателя движения "Мы вместе с Россией" Владимира Рогова сообщает, что один взрыв произошел в машинном зале ГЭС, другой – на железнодорожных путях.

"Укргидроэнерго" сообщает, что на ГЭС после взрыва начался пожар, потушить его пока не удалось. "Угрозы прорыва нет. Ситуация на дамбе станции контролируемая", - говорится в сообщении компании.

ДнепроГЭС – крупнейшая гидроэлектростанция Украины, после разрушения Каховской ГЭС – последняя вниз по течению Днепра.