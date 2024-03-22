Рождаемость в ряде регионов опустилась ниже 1 ребенка на женщину

Росстат опубликовал данные по суммарному коэффициенту рождаемости по регионам в 2023 году. Он различается почти в три раза.

Наибольшая рождаемость сохраняется в Чечне (2,66 ребенка на женщину) и Тыве (2,44). Все остальные регионы уже не воспроизводятся: рождаемость в них ниже уровня воспроизводства 2,1. Так, в Республике Алтай, Ямало-Ненецком АО, Ненецком АО и Ингушетии рождаемость в пределах 1,8-2. Во всех остальных регионах она еще ниже.

Самая низкая рождаемость в Ленинградской области (0,88 ребенка на женщину) и Севастополе (0,98). Однако из Ленинградской области подчас рожают в Санкт-Петербурге, а в Севастополе численность населения быстро растет из-за миграции, за которой рождаемость просто "не успевает". В силу этих причин реальная рождаемость там чуть выше. Но в целом положение является демографической катастрофой. Общая рождаемость составляет 1,41 ребенка на женщину, то есть следующее гипотетическое поколение будет в 1,5 раза меньше нынешнего.

В сравнении с 2015 годом, когда был достигнут максимум рождаемости в постсоветское время, рождаемость упала сильнее всего в Тыве (почти на одного ребенка) и Севастополе (0,84). Также это Удмуртия, Якутия, Республика Алтай, Ненецкий АО, Бурятия - все те регионы, в которых рождаемость была выше двух детей на женщину. То есть изменения последнего десятилетия привели к вымиранию и тех регионов, которые раньше воспроизводились. А наименьшее падение рождаемости за 8 лет на Северном Кавказе - около 0,2. При этом единственным регионом, где рождаемость на снизилась, является Москва (+0,01). Там она совпадает с общероссийской.

Вызывает интерес динамика рождаемости в последние четыре года, то есть с того времени, когда она в целом сильно снизилась и власти начали думать, что делать. Именно в 2020 году был введен маткапитал на первого ребенка, что обрушило рождаемость вторых детей, необходимых для воспроизводства населения. Здесь зафиксировано наибольшее падение в тех же регионах, что и с 2015 года. Но в некоторых удалось немного повысить рождаемость. Это Карелия, Ивановская и Костромская области. Правда, там она на среднероссийском уровне или немного выше.

Нынешний уровень рождаемости предопределяет "естественную" убыль населения по меньшей мере на 500 тыс. в ближайшие годы и имеет тенденцию к дальнейшему ухудшению, то есть рождаемость будет убывать, а убыль — увеличиваться. Власти до сих пор так и не ставят конкретную задачу повысить рождаемость, заменяя ее мерами социальной поддержки.