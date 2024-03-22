ЦБ отозвал лицензию у банка "Стрела"

ЦБ РФ отозвал лицензию на осуществление банковских операций у банка "Стрела". Об этом сообщил регулятор на официальном сайте.

Банк специализировался на переводах между "Киви банком", у которого ранее уже была отозвана лицензия, и иными участниками рынка.

"Значительные объемы операций в рамках указанной деятельности были направлены на обеспечение расчетов между физическими лицами и теневым бизнесом (переводы денежных средств в пользу криптообменников, нелегальных онлайн-казино, букмекерских контор) и являлись высокорисковыми", — говорится в заявлении регулятора.

Банк "Стрела" занимал по величине активов 321-е место в банковской системе.

Ранее сообщалось, что Центральный банк России провел с представителями топ-30 ведущих банков страны "воспитательный разговор", в ходе которого предложил отказаться от участия в нелегальном платежном рынке. Речь идет, например, о платежах в адрес нелегальных казино и т.п. Регулятор дал понять, что негласный мораторий на отзыв лицензий закончился с лишением таковой Qiwi-банка.

Как пишет "Коммерсант", после отзыва лицензии у Qiwi-банка уже начали меняться схемы с привлечением структур в странах ближнего зарубежья.