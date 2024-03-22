Свердловские энергетики готовятся подключить к сетям солнечную электростанцию

Компания "Россети Урал" поделилась планами по техприсоединению в 2024 году. Специалисты "Россети Урал" планируют подключить солнечную электростанцию группы компаний "Хевел" в Свердловской области. Сейчас идет строительство подстанции для этих целей. На Среднем Урале энергетики намерены выполнить также техприсоединение современного промышленного предприятия по изготовлению стальных заготовок.

В Екатеринбурге в этом году энергетики компании "Россети Урал" выполнят заявки на техприсоединение благоустройства набережной реки Исеть, пожарного депо в поселке Шабровский, новых жилых домов в границах Сибирского тракта, переулка Базового, улицы Яламова, жилой застройки в квартале улиц 22 Партсъезда - сад 40 лет Октября - ул. Машиностроителей, многофункционального жилого комплекса на улице Антона Валека, 5, жилого микрорайона на улице Гаршина, 1, средних образовательных школ по ул. Рощинской и ул. Советской, а также транспортно-логистического терминала ООО "Екатеринбургский транспортный терминал" (сухой порт).



Среди крупных проектов по технологическому присоединению в Челябинской области можно выделить заявку от ПАО "Челябинский кузнечно-прессовый завод" для электроснабжения объектов капитального строительства, подключение нового межуниверситетского кампуса мирового уровня в Челябинске, а также реализация проекта по ТП для оборудования Цинкового электролизного завода в Верхнем Уфалее.

В прошлом году компания подключила к своим сетям объекты суммарной мощностью 1087 МВт. Об этом сообщили в пресс-службе компании. За год потребители подали более 52 тысяч заявок на техприсоединение на территории Свердловской , Челябинской областей и Пермского края, исполнено более 36 тысяч договоров.

Энергетики свердловского филиала компании и екатеринбургского подразделения "Россети Урал"-"Екатеринбург" подключили более 15,5 тысяч новых потребителей, в Челябинской области – более 7,7 тысяч, в Пермском крае – порядка 13 тысяч объектов. Это больше 270 новых многоквартирных домов, 23 школы и детских сада, 129 медицинских учреждений, 93 объекта коммунальной инфраструктуры.

168 договоров были исполнены в интересах малого и среднего бизнеса. Средний срок технологического присоединения к сетям "Россети Урал" объектов малого и среднего бизнеса по итогам 2023 года составил 90 дней. Крупный бизнес и промышленность подключили мощности на 40 МВт.

В регионах присутствия компании "Россети Урал" появилось 53 точки для зарядки электромобилей. Для 49 электрозарядных станций (ЭЗС) энергетики "Россети Урал" выполнили технологическое подключение в рамках федеральной программы по развитию производства и использования электрического автомобильного транспорта в РФ. Из них 18 ЭЗС подключены в Пермском крае, еще 18 – в Свердловской области и Екатеринбурге и 13 – в Челябинской области.



"Компания максимально содействует развитию промышленности и социальной сферы на Урале, обеспечивая выдачу необходимых мощностей для разных сфер региональной экономики. Мы находимся в самом плотном диалоге с представителями малого, среднего и крупного бизнеса, а также с представителями региональной власти для максимальной синхронизации совместных производственных планов. "Россети Урал" принимают самое непосредственное участие и в реализации крупнейших национальных проектов страны в Свердловской, Челябинской областях и Пермском крае. Значительная часть ресурсов компании направляется именно на решение задач государственной важности. Наши специалисты обеспечивают электроэнергией строящиеся жилые кварталы, школы и больницы, объекты транспорта в регионах присутствия "Россети Урал"", - резюмирует итоги работы по технологическому присоединению компании генеральный директор "Россети Урал" Александр Пятигор.