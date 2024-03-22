В Екатеринбурге могут создать городской аналог Центра управления регионом

В Екатеринбурге уже в скором времени может появиться городской аналог Центра управления регионом. Об этом сообщает Telegram-канал "Екатеринбург. Главное", который связывают с городской администрацией.

"ЦУР – своего рода фиксатор проблем людей, который действует автономно, без жесткой привязки к власти. Пока работает на уровне области, но сейчас центры решено создавать и в муниципалитетах", - отмечает канал.

По его данным, такой центр в столице Урала может появиться "ближе к лету, скорее всего, в мае". Фамилия его руководителя пока не определена.

Напомним, ранее глава полиции Екатеринбурга попросил увеличить число видеокамер на улицах в рамках системы "Безопасный город".