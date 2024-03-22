На Запорожской АЭС отключилась высоковольтная линия

На Запорожской АЭС (ЗАЭС) отключилась одна из высоковольтных линий.

"В 6.10 22 марта на Запорожской АЭС отключилась высоковольтная линия 750 кВ "Днепровская". Энергоснабжение Запорожской атомной станции обеспечено за счет линии 330 кВ "Феросплавная". Угроз нарушений пределов безопасности нет", - говорится в сообщении в официальном telegram-канале ЗАЭС.

Сейчас все блоки Запорожской АЭС остановлены. Пять из них находятся в состоянии "холодный останов", один – всостоянии "горячий останов". Оборудование обслуживается в соответствии со всеми необходимыми регламентами при строгом контроле норм радиационной безопасности. Радиационный фон на станции и прилегающей территории без изменений и находится на уровне, соответствующем нормальной эксплуатации энергоблоков и не превышает естественных фоновых природных значений.