В Приморье киллер "Трифоновских" получил 14 лет

Приморский краевой суд вынес приговор киллеру банды "Трифоновские" Игорю Ковальчуку. Он вступил в состав банды, созданной для нападения на граждан и предпринимателей. Возглавил сообщество Сергей Трифонов. После его смерти в мае 2004 года ею руководил Александр Ясин.

В 1992-2007 гг. Ковалчук и другие члены банды незаконно приобретали, хранили, перевозили и носили огнестрельное оружие, его основные части и боеприпасы к нему. Ковальчук использовал оружие для преступлений. Как с другими бандитами, так и лично он убил семь человек. Например, в 1992 г. в составе банды в результате передела преступного влияния на территории рынка на улице Школьной во Владивостоке Ковальчук и его подельники убили двух мужчин, которых похитили с территории рынка, а тела выбросили в акваторию бухты Патрокл.

Суд приговорил Ковальчука к 14 годам колонии строгого режима со штрафом в 1 млн руб. с ограничением свободы на год, сообщает Генеральная прокуратура России.