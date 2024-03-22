ВСУ нанесли удары по жилым районам в Белгороде, погибла женщина

В результате ударов ВСУ по жилым районам Белгорода погибла женщина. По данным SHOT, около 7:30 она гуляла по улице Есенина с двумя питомцами, прилет был в паре метров от нее. Одна из собак также скончалась, второй удалось выжить.

Mash пишет, что также ранены еще три человека. По данным телеграм-канала, один снаряд попал в роддом на Архиерейской улице. Там выбиты стекла и частично поврежден фасад здания.

Также сообщается о прилетах на бульваре Юности, там загорелось несколько автомобилей.

Местные власти пока не комментировали ситуацию.

Минобороны РФ сообщает, что силами ПВО сегодня утром над Белгородской областью уничтожено восемь снарядов РСЗО Vimpire.