В Госдуме поддержали отправку подростков на вредное производство с 16 лет

В Госдуме поддержали законопроект Госсовета Татарстана, который предусматривает возможность для подростков работать на опасном и вредном производстве с 16 лет. Ранее сообщалось, что правительство и Совет законодателей РФ дали отрицательные отзывы на эту инициативу.

Глава комитета ГД по социальной политике, труду и делам ветеранов Ярослав Нилов (ЛДПР) полагает, что отправка подростков на вредные производства может помочь решить проблему дефицита кадров.

"Этот вопрос поднимали не только в Татарстане на "КамАЗе". Обсуждение темы прошло в Общественной палате. В целом есть понимание того, что это делать нужно, учитывая потребность в кадрах. Еще есть проблема того, что, получив образование, человек в 17 лет не может трудоустроиться", - цитирует Нилова RTVi.

"Надо в этом направлении двигаться и вопрос решить, он важный для регионов и промышленных предприятий, особенно выполняющих гособоронзаказ. Отмечу, что решение может быть принято для отдельных категорий предприятий", - говорит парламентарий.

Одни из авторов законопроекта, "единоросс" Светлана Захарова говорит, что такое допущение нужно для реализация федерального проекта "Профессионалитет". Проект был запущен в 2022 году, он предполагает ускоренное обучение в профтехучилищах – вместо четырех лет программу проходят за два с половиной года. Абитуриенты поступают в такие училища в возрасте 15-16 лет, соответственно, на момент окончания ссуза им может не быть 18 лет.

Предполагается, что подростки смогут работать на опасных предприятиях "по срочному трудовому договору для прохождения производственной практики по соответствующей профессии". Также проектом предусмотрено полноценное трудоустройство несовершеннолетних на предприятиях, где они практиковались, после получения среднего профессионального образования, отмечает "Коммерсант".