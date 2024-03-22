СК расширил обвинение по делу Блиновской и ее супруга

Следственный комитет завершил предварительное следствие по делу блогера Елены Блиновской и ее супруга Алексея. Как сообщили ТАСС в правоохранительных органах, им расширили обвинение.

Блиновским увеличили размер легализованных денежных средств и имущества, приобретенных ими преступным путем, с 43 млн рублей до более 700 млн рублей.

Кроме того, супругам вменяется неуплата более 900 млн рублей налогов. Блиновской также предъявлено обвинение в неправомерном обороте средств платежей.

Блиновскому уже предъявлено обвинение в окончательной редакции. Свою вину он не признает. Создательница "Марафона желаний" признает вину только в неуплате налогов. Обвинение ей будет предъявлено 22 марта. Следствие считает ее организатором и инициатором преступлений.

Напомним, Блиновская с апреля 2023 года находилась под домашним арестом, в январе ее перевели в СИЗО.

Ранее стало известно, что Блиновской, ее мужу и родителям, возможно, придется объявить себя банкротами из-за ареста активов. Сообщалось, что в рамках уголовного дела арестован 21 объект недвижимости, денежные средства, золотые коллекционные монеты и различная валюта.

В декабре адвокат Блиновской опровергла сведения о погашении налоговой задолженности на 1,4 млрд рублей. По ее словам, у Елены нет возможности погасить такую сумму.