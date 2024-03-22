На руднике "Пионер" четвертые сутки пытаются спасти горняков

На руднике "Пионер" в Амурской области четвертые сутки пытаются спасти 13 горняков, оказавшихся под завалами обрушившейся породы. Продолжается бурение спасательных разведочных скважин. Первая скважина пробурена на 133 метра из необходимых 262, вторая – на девять из 200 метров, сообщили в МЧС.

"Доставлен станок подземного бурения. Специалисты приступили к его монтажу. Установка позволит ускорить работы и пройти в разные точки рудника для определения состояния горных выработок и мест возможного нахождения горняков", - говорится в сообщении МЧС.

Также из Новокузнецка везут насос высокой производительности (750 кубометров в час и напором 350 метров).

Также в поселок продолжают прибывать семьи горняков, оказавшихся под завалами. Их сопровождают психологи МЧС России.