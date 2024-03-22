В Тюменской области недвижимость экстремистской секты Свидетели Иеговы* обратили в собственность РФ

По иску прокуратуры Тюмени недвижимость запрещенного в России религиозного объединения Свидетелей Иеговы*, признанного экстремистским, обращена в собственность РФ, сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

Прокуратура установила, что в марте 2017 года сектанты из Нефтеюганска пожертвовали финским Свидетелям Иеговы (Jehovan Todistajat) жилой дом с земельным участком в городе Тюмени.

20 апреля 2017 года Верховный Суд Российской признал организацию "Управленческий центр свидетелей Иеговы в России" экстремистской и запретил ее деятельность в России. В связи с этим имущество, оставшееся после удовлетворения требований кредиторов, подлежит обращению в собственность Российской Федерации.

Прокуратура Тюмени направила в суд иск о признании недействительным договора пожертвования, прекращении права собственности религиозного объединения Свидетелей Иеговы (Jehovan Todistajat) и обращении земельного участка и жилого дома в собственность России.

Ленинский районный суд города Тюмени удовлетворил исковые требования надзорного ведомства.

* экстремистская религиозная организация, запрещена в РФ