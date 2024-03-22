В Екатеринбурге пройдет очередной "Тур Де Бург" за Кубок главы города

В уральской столице уже во второй раз пройдут соревнования по лыжным гонкам за Кубок главы Екатеринбурга – "Тур Де Бург". Трехдневное спортивное мероприятие стартует уже в следующую пятницу - 29 марта, сообщил в своих соцсетях глава города Алексей Орлов.

"Старт многодневки будет дан в пятницу в 19.00 на учебно-спортивной базе "Динамо" (Московский тракт, 12 км). По окончании массовой гонки всех гостей и участников ждёт яркое представление. Здесь же, 30 марта в 12.00, пройдут забеги на 10 км", - написал градоначальник.

Финальный этап пройдет на горнолыжном комплексе "Уктус". 31 марта в 9.00 жители и гости города смогут увидеть гонку преследования в гору на дистанции в 2 км.

Призовой фонд составит боле полумиллиона рублей, за который поборются как любители, так и профессионалы, среди которых олимпийские чемпионы Никита Крюков и Александр Легков, призеры чемпионатов мира Евгений Белов и Глеб Ретивых и множество других именитых спортсменов.