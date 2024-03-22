Взрывы в восточной Украине: Харьков почти полностью без света

На Украине взрывы произошли в Харькове, Запорожье, Днепре, Хмельницкой области. На всей территории страны объявлена воздушная тревога.

Пол словам главы Харьковской области Олега Синегубова, на объектах энергетики зафиксировано более 15 взрывов, город практически полностью остался без света.

РИА Новости со ссылкой на "координатора николаевского подполья" Сергея Лебедева сообщает, что поражены входящий в концерн "Укроборонпром" Харьковский завод транспортного машиностроения имени Малышева (ХЗТМ), а также две ТЭЦ.

Министр энергетики Украины Герман Галущенко сообщил, что есть попадания и повреждения объектов генерации, системы передачи и распределения электроэнергии. Обесточена одна из линий электропередачи, питающая ЗАЭС.