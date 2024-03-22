В ЕС обсудят вероятное введение платы за ввоз зерна из России и Белоруссии

Лидеры Евросоюза собрались во второй день саммита, 22 марта, обсудить возможное введение тарифов на ввоз российского и белорусского зерна в Евросоюз и проблемы с украинским зерном.

Об это заявил премьер-министр Бельгии Александер Де Кроо на брифинге по итогам первого дня встречи, пишет ТАСС.

На этой неделе стало известно, что Еврокомиссия (ЕК) "в ближайшие дни введет пошлины на зерно из России и Белоруссии в размере €95 за тонну". Это должно привести к увеличению цен на это зерно как минимум на 50% и снизить спрос на него.

Поставки за рубеж российской аграрной продукции бьют рекорды, несмотря на санкции, и становятся одной из важнейших строчек нашего экспорта, обеспечивая приток столь необходимой валютной выручки. Если в 2000 г. экспортная выручка отечественного АПК составляла $1,4 млрд, то в прошлом году – $45,3 млрд. Для сравнения, поставки нефти за рубеж составляют в разные годы в среднем $130-150 млрд в год, обеспечивая 30% всего нашего экспорта. И вот теперь важным подспорьем стал АПК, при этом наращиваются объемы продажи не только зерна, но и молока и мяса, а отечественная мясная отрасль и вовсе готовится к большой экспансии в условиях насаждения "климатической повестки" на Западе и нарастающих проблем у европейских фермеров.