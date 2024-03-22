"Автомобилист" в шаге от выхода в полуфинал Кубка Гагарина

Екатеринбургский ХК "Автомобилист" продолжает побеждать в серии 1/4 финала Кубка Гагарина против петербургского СКА. Третья встреча состоялась накануне в столице Урала и завершилась со счетом 2:1.

Счет в игре открыл форвард "Автомобилиста" Анатолий Голышев. Гости ответили точным броском Арсения Грицюка. Встреча перешла в овертайм, где сильнее оказались хозяева: победная шайба на счету Кертиса Волка.

Таким образом, "Автомобилист" оказался в одном шаге от выхода в полуфинал. Если в ближайшую субботу команда Николая Заварухина одержит победу на своем льду, то пройдет в следующую стадию Кубка Гагарина, а СКА покинет турнир.

Напомним, ранее уральский клуб одержал две победы в Санкт-Петербурге.