В России продажи тестов на беременность поставили пятилетний рекорд

С начала 2024 года россияне потратили 612 млн руб. на покупку тестов для определения беременности.

Об этом говорится в отчете аналитической компании DSM Group. Данная сумма стала рекордной за последние пять лет. По отношению к началу 2023 года рост продаж составил 20,5%, в первые 10 недель года тогда на тесты потратили 508 млн руб. В тот же период 2022 года реализация тестов составляла 585 млн руб.

В натуральном значении за 10 недель текущего года в аптеках было продано 4 млн тестов против 3,5 млн штук в аналогичный период прошлого года.

Как говорят эксперты, россияне перестали откладывать рождение детей из-за стабилизации ситуации, считают эксперты, сообщают "Ведомости".

Ранее вице-премьер правительства РФ Татьяна Голикова призвала россиянок рожать первенца в возрасте от 18 до 24 лет. По ее словам, репродуктивный возраст женщины короток.