В Госдуме просят ускорить внедрение автоматического контроля за ОСАГО

Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков просит кабмин ускорить подключение камер дорожного движения к проверке наличия полисов ОСАГО у водителей.

Он сообщил главе правительства РФ Михаилу Мишустину, что такая мера позволит региональным бюджетам ежегодно получать около 2 млрд руб. за счет сбора от штрафов. Запуск системы автоматической проверки полисов обсуждается не первый год.

В настоящее время проволочка может быть связана с необходимостью комплексной модернизации информационной системы МВД "Паутина", которая осуществляется в рамках гособоронзаказа.

Между тем Госдума уже готовится принять во втором чтении проект закона, согласно которому ГИБДД утратит обязанность проверять полис ОСАГО при постановке машин на учет, сообщает "Коммерсант".

Ранее Госдума отклонила законопроект депутата Ярослава Нилова о распространении действия страховки ОСАГО на ущерб, причиненный из-за плохого состояния дорог, падения сосулек с домов или не спиленных вовремя деревьев.