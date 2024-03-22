Банки подняли лимиты по кредиткам для россиян

В России средний размер лимита по новым кредитным картам в феврале достиг 96,6 тыс. руб.

Показатель увеличился впервые с сентября 2023 года. Об этом следует из статистики бюро кредитных историй "Скоринг бюро". Лимит падал на протяжении четырех месяцев подряд (минус 12,2% от пикового значения 106,4 тыс. руб.) За февраль показатель прибавил 3,4%.

Средний чек по кредиткам вернулся к росту одновременно с выдачами: в феврале финансовые учреждения оформили клиентам — физическим лицам 2,08 млн кредитных карт с совокупным лимитом 200,8 млрд руб. По сравнению с предыдущим месяцем выдачи в количественном выражении увеличились на 5,1%, а в денежном — на 8,6%. Год к году объем средств по предоставленным кредиткам прибавил 20%, а количество карт — 11,4%.

В феврале ускорились выдачи не только кредиток, но и потребкредитов: по сравнению с январем объем предоставленных ссуд увеличился на 22,9%, до 498,9 млрд руб., сообщает РБК.