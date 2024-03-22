Россияне выгорают из-за переписок в рабочих чатах

Граждане России заявили, что устают из-за переписок в рабочих чатах.

Половина из них сообщили, что постоянные уведомления мешают разделить рабочее и личное пространство. Каждый четвертый проверяет сообщения после работы и даже в отпуске. Таковы результаты исследования аналитиков Контур.Толка. 33% граждан тратят на переписки в чатах как минимум половину рабочего дня. По популярности мессенджеры уже занимают второе место, более востребована только связь по телефону.

Каждый третий опрошенный жалуется, что пропускает важные сообщения и поручения, если их написали в чате. Каждый четвертый хотел бы обсуждать в мессенджере только неформальные вопросы, а для официальных сообщений использовать электронную почту. Четверть респондентов постоянно проверяет, есть ли новые сообщения от коллег, при этом делает это каждые пять минут.

46,3% опрошенных признались, что порой хотели бы переписываться в рабочих чатах не так часто, а 26,5% твердо уверены в том, что общение отнимает слишком много времени. Только 27,2% респондентов устраивает количество коммуникаций, сообщают "Известия".