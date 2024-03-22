В России намерены легализовать деятельность "белых" хакеров

В России "белым" хакерам облегчат работу.

Проект закона о легализации таких взломщиков в ближайшее время будет внесен в Госдуму. Им разрешат проводить тестирование информационных систем компаний и организаций в случае соответствующего запроса от них. Понятие "поиск уязвимостей в ПО" до сих пор не было введено в правовое поле. Как считают эксперты, теперь это значительно расширит спектр работы с программами и избавит таких специалистов от риска уголовной ответственности.

Депутаты рассчитывают на рассмотрение документа нижней палатой парламента до конца весенней сессии. В Минцифры подтвердили, что участвуют в обсуждении инициативы.

Как заявил один из авторов проект закона, депутата Антон Немкин, в настоящее время услугами "белых" хакеров уже пользуются некоторые компании "Яндекс", Ozon, VK, "Тинькофф". В России существуют определенные риски для работы добросовестных взломщиков, поэтому они с осторожностью выходят из тени, отметил законодатель, сообщают "Известия".

Ранее в России началось обучение "белых" хакеров – специалистов по кибербезопасности. Они специализируются на тестировании безопасности компьютерных систем.