Малый бизнес попросил Госдуму смягчить законопроект об оборотных штрафах

Субъекты малого бизнеса России окажутся под риском банкротства, если штрафы за утечку персональных данных будут одобрены в нынешнем виде.

Как следует из письма президента "Опоры России" Александра Калинина автору инициативы о введении оборотных штрафов, главе комитета по информационной политике Александру Хинштейну, предлагается снизить размер штрафов для малого и среднего бизнеса и перенести срок вступления новых правил в силу. Как заявил депутат, предложения будут рассмотрены при подготовке законопроекта.

В настоящее время предлагается введение штрафов в зависимости от объема утекшей информации и ее чувствительности для владельца. За утечку данных о 1000–10 000 субъектов штраф для юрлиц составит до 5 млн руб., о 10 000–100 000 субъектов – до 10 млн руб., более чем о 100 000 пользователей – до 15 млн руб. За повторное нарушение штраф будет зависеть от оборота компании, но он будет ограничен 500 млн руб. Сейчас размер санкции за первое нарушение составляет 100 тыс. руб., за второе – 300 тыс. руб.

В первом чтении законопроект в январе был одобрен в январе текущего года. В объединении просят скорректировать его ко второму, сообщают "Ведомости".