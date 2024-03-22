В Госдуму внесли законопроект о переходе критически важных объектов на отечественное ПО

Правительство России внесло на рассмотрение депутатов Госдумы проект закона, в соответствии с которым правительство и Банк РФ смогут определять перечень объектов критической информационной инфраструктуры, которые должны будут перейти на отечественное программное обеспечение и российскую радиоэлектронную продукцию.

Как следует из документа, кабмин и ЦБ РФ смогут определять порядок и сроки такого перехода, требования к используемым на значимых объектах критической информационной инфраструктуры компьютерным программам, базам данных и радиоэлектронным продуктам, в том числе к телекоммуникационному оборудованию. Как ожидается, закон вступит в силу 1 марта 2025 года.

Из пояснительной записки к документу следует, что инициатива направлена на "обеспечение технологической независимости и безопасности критической информационной инфраструктуры" страны в условиях введенных санкций, сообщает FORBES.

С марта 2022 года в России действует указ главы государства, согласно которому запрещено покупать иностранное ПО для объектов критической информационной инфраструктуры и услуги для его поддержки.