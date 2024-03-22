22 Марта 2024
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Экономика В России
Фото: Накануне.RU

Госдума: электросамокаты предложили включить в концепцию развития электротранспорта

В России электросамокаты наряду с другими средствами индивидуальной мобильности могут быть включены в Концепцию по развитию производства и использования электрического автомобильного транспорта на период до 2030 года.

Как заявил заместитель председателя комитета Госдумы по промышленности и торговле Александр Спиридонов, что обращение направлено первому зампреду кабмина Андрею Белоусову. По словам парламентария, количество прокатных электросамокатов составляет 300 тыс. единиц, в то время, как парк электрических автомобилей насчитывал около 40 тыс. транспортных средств. Данные средства индивидуальной мобильности формируют перспективный рынок сбыта для рсосийских производителей литий-ионных аккумуляторов.

Спиридонов считает, что если распространить действие Концепции на электрические средства индивидуальной мобильности, то это позволит операторам аренды электросамокатов претендовать на субсидии, позволяющие покрывать затраты на создание зарядной инфраструктуры и производство аккумуляторов.

Как ожидается, внедрение инициативы поможет массовому внедрению "быстрозарядных" аккумуляторных батарей с высокой емкостью, сообщает "Рен ТВ".

Ранее комитет Госдумы по транспорту рекомендовал отклонить в первом чтении законопроект о регистрации средств индивидуальной мобильности (СИМ). Первый зампред комитета по транспорту Павел Федяев отметил, что вопрос актуален, но одним законопроектом его не решить.

Теги: электросамокаты, электротранспорт


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Ранее 31.01.2024 09:18 Мск Комитет Госдумы выступил против регистрации электросамокатов

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