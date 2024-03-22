Песков заявил, что в РФ не ждут россиян, покинувших страну и вставших на сторону врага

Россиян, которые покинули страну после начала специальной военной операции, обратно на родине не ждут.

Как сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, среди несогласных с решением властей есть те, кто все же остался со своей страной, и те, кто "стал врагом".

"Буквально встал на позиции врага своей страны. Вот это другие. Их здесь не будут ждать, это точно", – заявил пресс-секретарь президента РФ, сообщают "Аргументы и Факты".

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что возвращающихся в Россию релокантов "с распростертыми объятиями никто не ждет".