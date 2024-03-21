СМИ: ВС РФ поразили завод ремонта техники ВСУ "Зоря-Машпроект"

Завод "Зоря-Машпроект" в Николаеве, на котором ремонтируется тяжелая техника ВСУ и производятся детали для ракет, попал под удар ВС РФ. О числе погибших и раненых пока неизвестно, однако к месту съезжается большое количество машиной "скорой помощи".

Как передает РИА Новости со ссылкой на подполье города, удар был сдвоенный, с большой детонацией, а также четко пришелся по одному из складов БК.

"В городе после удара чувствуется явный запах гари. К месту удара направили много скорых, даже с отдаленных районов Николаева", - рассказал собеседник агентства, отметив, что погибших и пострадавших при ударе "очень много". Их увозят в район санатория "Дубки", где располагается военный городок с госпиталем, моргом и казармами.

Собеседник агентства рассказал, что на заводе находилось много боеприпасов и свыше 20 единиц военной техники. Там также якобы располагается Николаевская территориальная оборона, куда пускают только военных по спецпропуску и кодовому слову. Территория охраняется системой ПВО, однако в этот раз по неизвестной причине она не сработала, а тревога была включена уже после прилета.

На месте работают сотрудники СБУ и прокуратуры. Координатор николаевского подполья заявил редакции, что большую часть сотрудников завода отпустили домой до особых распоряжений.

В Минобороны информацию пока официально не комментировали.