РСЗО "Град" уничтожили склады с боеприпасами ВСУ на Авдеевском направлении

Расчеты РСЗО "Град" уничтожили склады с боеприпасами и живую силу противника на Авдеевском направлении. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

По их данным, артиллеристы 1-го армейского корпуса группировки войск "Юг" получили координаты от беспилотной авиации, после чего развернули и навели установки РСЗО БМ-21 "Град" на цели. Разведка доложила, что целы были уничтожены.

Помимо этого, артиллеристы "Южной" группировки войск продолжают громить позиции противника на Донецком направлении. Расчет 152-мм орудия "Гиацинт-Б" уже уничтожил четыре блиндажа на опорных пунктах с укрывшимся от артобстрела личным составом ВСУ. Потери противника составили до 30 военнослужащих убитыми и ранеными.