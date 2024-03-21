Выборы состоялись. Президентом России избран Владимир Путин

ЦИК России признала состоявшимися выборы президента страны. Главой государства избран Владимир Путин, сообщает ЦИК России.

"Эти исторические выборы Президента России – огромное политическое событие, результаты которого повлияют не только на будущее нашей Страны, но и на многие процессы в мире. Именно поэтому мы все были настолько мобилизованы и консолидированы", - заявила глава ЦИК Элла Памфилова.

Она также поблагодарила коллег в избирательных комиссиях, выделив регионы, где действует военное положение и приграничные территории. "Они настоящие Герои! Всем низкий поклон, мы выстояли и подтвердили, что мы настоящие Народные комиссии!", - добавила Памфилова.

Она также поблагодарила партии, отнесшихся к выборам президента со всей серьезностью, представителей СМИ, освещавших выборы, наблюдательское сообщество и граждан, выразивших свою гражданскую позицию.

"Это вклад каждого в укрепление России!" - подытожила глава ЦИК.

Напомним, итоговый результат президента РФ Владимира Путина на прошедших выборах главы государства составил 87,28%. За него проголосовали 76 млн 277 тысяч 708 человек. Николай Харитонов (КПРФ) набрал 4,31%, Владислав Даванков ("Новые люди")- 3,85%, Леонид Слуцкий (ЛДПр) - 3,20%.

Итоговая явка на выборах президента составила 77,49%. В абсолютном исчислении в выборах приняли участие 87 млн 576 тыс. 75 избирателей.