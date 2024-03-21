Посол США навестил журналиста WSJ Гершковича в СИЗО

Сегодня в СИЗО к журналисту Wall Street Journal Эвану Гершковичу с визитом пришла посол США в России Линн Трейси. Об этом сообщает американское посольство в Москве в своем Telegram-канале.

Причина или итоги визита не сообщаются, однако в посте говорится о скорой "годовщине" пребывания журналиста в неволе по обвинению в шпионаже. На следующей недели будет год с помещения Гершковича в СИЗО в "Лефортово".

В посольстве также отметили, что обвиняемый "остается сильным и стойким".

Напомним, что еще в феврале президент Владимир Путин рассказал, при каких условиях задержанного в Екатеринбурге американского журналиста могут вернуть обратно в США. По его словам, Америка должна быть открыта для таких же "жестов доброй воли" со своей стороны.