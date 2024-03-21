Определены составы сборных России и Сербии для товарищеского матча

Определены стартовые составы сборных России и Сербии по футболу на товарищеский матч. Игра пройдет сегодня в Москве в 20.00 по мск.

По данным тренерского штаба национальных команд, со стороны России на поле выйдут Матвей Сафонов, Сергей Волков, Максим Осипенко, Александр Сильянов, Даниил Хлусевич, Дмитрий Баринов, Данил Глебов, Антон Миранчук, Иван Обляков, Александр Головин и Константин Тюкавин.

Их противниками станут Джордже Петрович, Милан Гайич, Страхиня Эракович, Страхиня Павлович, Филип Младенович, Саша Зделар, Саша Лукич, Душан Тадич, Мият Гачинович, Андрия Живкович и Лука Йович.