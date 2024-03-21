22 Марта 2024
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Общество В бывшем СССР
Фото: roscosmos.ru

Нештатная ситуация. Глава "Роскосмоса" рассказал, почему отменили запуск "Союза" к МКС

Причиной отмены сегодняшнего запуска корабля "Союз МС-25" к МКС стала просадка напряжения химического источника тока. Она была выявлена уже на завершающем этапе, пояснил глава "Роскосмоса" Юрий Борисов.

"На завершающем этапе предпусковой подготовки произошла нештатная ситуация. Вся процедура была прервана. Причина выявлена. Только что на заседании Государственной комиссии выяснили, причиной была просадка напряжения химического источника тока", - сказал Борисов журналистам.

По его словам, все находится под контролем, специалисты имеют инструкции для такой ситуации, а пуск был перенесен на ближайшую субботу - 23 марта в 15.36 по мск.

Прокомментировал ситуацию также исполнительный директор "Роскосмоса" по пилотируемым программам Сергей Крикалев. Он сообщил, что экипаж покинул корабль, после чего их забрал автобус и доставил в безопасное место.

"Экипаж возвращается на площадку, будет продолжаться карантин и дальнейшая подготовка к старту", - добавил Крикалев.

Напомним, запуск должен был состояться сегодня в 16.21 по мск, но был отменен за пять минут до старта. На борту "Союза" находятся российский космонавт Олег Новицкий, белорусская космонавтка Марина Василевская, а также астронавтка США Трейси Дайсон, участвующая в программе перекрестных полетов Роскосмоса и NASA.

Теги: Роскосмос, Союз, МКС, запуск


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