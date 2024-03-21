Губернатор Астраханской области держит под личным контролем ход работ по реконструкции водоснабжения

До конца марта в Астраханской области планируется завершить реконструкцию дюкерного перехода через реку Прямая Болда. Это позволит значительно улучшить стабильность подачи воды для жителей посёлков Свободный, Янго-Аул и Казачий.

Об этом в своем телеграмм-канале сообщил губернатор региона Игорь Бабушкин.

"Капитальный ремонт ведем в рамках инфраструктурного бюджетного кредита. Подрядчик проложил под руслом реки две нитки водоснабжения большого диаметра протяженностью 302 метра каждая. Также восстановлены монолитные камеры по обоим берегам, где разместили запорную арматуру. В данный момент проходят работы по монтажу армокаркасов, плит перекрытия и благоустройству", - написал губернатор.

Капитальный ремонт также продолжается на 19 дюкерных переходах, три из которых на данный момент в высокой степени готовности, а еще восемь уже введены в эксплуатацию. Все объекты должны быть сданы до конца мая.

"Пристально слежу за ходом работ", - отметил Игорь Бабушкин.