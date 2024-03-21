22 Марта 2024
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Армия и ВПК Астраханская область
Фото: astrobl.ru

Астраханская молодёжь вместе с партией «Единая Россия» отправили еще один груз бойцам СВО

Средства на новую «Ниву» астраханцы собрали в рамках Недели гуманитарной помощи, которую организовало агентство по делам молодёжи Астраханской области с 19 по 25 февраля.

В сборе приняли участие региональное отделение партии «Единая Россия», волонтерские организации, включая членов штаба по координации, получения, распределения и контроля, отправляемых в зону проведения СВО гуманитарных грузов, партия «Единая Россия», астраханская молодежь и просто неравнодушные астраханцы.

«Совсем недавно, к 23 февраля, совместно с общественными организациями, добровольческими и волонтёрскими движениями, партией „Единая Россия“, мы собирали средства на приобретение гуманитарной помощи, которая сегодня требуется нашим бойцам на передовой. И данное транспортное средство, в том числе, было приобретено совместными усилиями», — говорит руководитель агентства по делам молодежи Астраханской области Виктор Нуртазин.

(2024)|Фото: astrobl.ru

Народный автомобиль с пожеланиями от молодых астраханцев о скором возвращении домой на кузове уже передан в зону СВО для наших бойцов в Запорожскую область. Перегнать машину на фронт вызвался один из участников спецоперации из Астраханской области.

(2024)|Фото: astrobl.ru

«Данный автомобиль будет использоваться для вывоза раненых, подвоза, боеприпасов и продуктов питания. Благодарю всех неравнодушных, кто помогает. Победа будет за нами!» — говорит военнослужащий.

(2024)|Фото: astrobl.ru

В багажном отсеке «Нивы» были также доставлены посылки от региона: техника, передачи военным из дома, письма, детские рисунки.

Теги: бойцы сво, астраханская молодежь, рисунки солдатам


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