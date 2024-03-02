В Петербурге восстановлены коммуникации в пострадавших от атаки домах

В Санкт-Петербурге подключены к коммуникациям пострадавшие от падения беспилотника дома.

"На Пискаревском 159к2 и 161 полностью восстановлено отопление, подача воды, газа и электричества за исключением нескольких квартир в первой парадной", - говорится в сообщении администрации Красногвардейского района Санкт-Петербурга.

Ранее стало известно, что в результате происшествия к врачам обратились шесть человек, в том числе 92-летняя женщина.