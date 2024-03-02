Над Финским заливом сбиты "воздушные цели"

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил о том, что в Ломоносовском районе Ленинградской области сработали средства ПВО.

"Воздушные цели поражены над акваторией и побережьем Финского залива", - написал Дрозденко в своем telegram-канале.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов в своем telegram-канале сообщил, что в связи с происшествием в акватории Финского залива находится на связи с командованием Ленинградского военного округа и шестой армии ПВО.

"Системы обнаружения и подавления находятся в состоянии готовности, обеспечивая безопасность региона. Продолжает работать оперативный штаб", - написал Беглов.

Ранее стало известно, что в результате падения БПЛА в Санкт-Петербурге к врачам обратились шесть человек, в том числе 92-летняя женщина.