На программу "Время героев" за первые сутки подано 14 тысяч заявок

На программу "Время героев" за первые сутки записались 14 тыс. человек.

Как отметили в оргкомитете, сайт программы работает в штатном режиме, претенденты получают своевременные ответы на все поступающие вопросы, пишет ТАСС.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин во время послания Федеральному собранию объявил о создании новой кадровой программы "Время героев", в которую могут заявиться участники и ветераны СВО. Они также смогут в приоритетном порядке получить высшее образование в ведущих вузах.