Глава Тюменской области назвал главную черту Всемирного фестиваля молодежи

Губернатор Тюменской области Александр Моор поделился первыми впечатлениями от посещения площадок Всемирного фестиваля молодежи, который проходит в Сочи. По его мнению, главное – то, что молодежь всех стран-участниц фестиваля получила возможность пообщаться друг с другом.

"Очень важно показать молодым людям всего мира, что Россия – страна открытая, дружелюбная, и совсем не такая, как иногда ее показывают в зарубежных СМИ. Программа форума – очень насыщенная. У молодых людей есть отличная возможность познакомиться, узнать друг друга. Здорово, что российские регионы очень активно себя представляют, выставляя самые разные экспозиции по самым разным направлениям", - цитирует губернатора информационный центр правительства Тюменской области.

Преподаватели тюменского техникума презентовали Моору макет моста Влюбленных. Он представляет регион в арт-пространстве "Россия в миниатюре" на полях фестиваля. В создании эскиза и макета участие приняли студенты профессиональных образовательных организаций Тюменской области. Арт-объект содержит несколько символов региона.

В фестивале принимают участие порядка 20 тыс. российских и иностранных молодых лидеров в сфере бизнеса, медиа, международного сотрудничества, культуры, науки, образования, волонтерства и благотворительности, спорта, различных сфер общественной жизни, а также подростков, представляющих различные детские организации и объединения.