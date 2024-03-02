В Астраханской области поддержке культуры уделяют приоритетное внимание

Президент России Владимир Путин в Послании Федеральному Собранию традиционно поставил важные стратегические задачи, решение которых является принципиальным для уверенного, долгосрочного развития страны. В их числе - развитие сферы культуры.

В частности, глава государства поручил увеличить финансирование международных программ в сфере продвижения русского языка и многонациональной культуры на пространстве СНГ и мира в целом.

В настоящее время в Астраханской области реализуется сразу несколько крупных творческих проектов, направленных на решение данной задачи. Это, как сообщает пресс-служба министерства культуры региона, Международный фестиваль классического искусства «Каспийские сезоны», Международный литературный фестиваль для детей и молодёжи с участием автором из стран Прикаспия, Международный фестиваль-форум «Театральная дельта».

Президент дал поручение подготовить дополнительные предложения по расширению программы «Пушкинская карта». Она, по оценке специалистов отрасли, является действенным инструментом. «Сегодня в Астраханской области 80 % молодых людей являются обладателями карт, которые позволяют посещать мероприятия учреждений культуры. Реализовано более 330 тысяч билетов. По сути, благодаря программе молодые люди, выбирающие театр или музей, самостоятельно распределяют государственные средства, выделенные на отрасль», - заявила министр культуры Астраханской области Ольга Прокофьева.

Еще одно долгожданное решение – запуск со следующего года программы «Земский работник культуры». Программа предполагает получение единовременной выплаты в размере 1 млн рублей специалисту, который переедет на работу в село или малый город. Сегодня в рамках нацпроекта в регионе идет масштабная работа по созданию и модернизации культурных учреждений в сельской местности. «Земский работник культуры» позволит обеспечить учреждения квалифицированными специалистами, наполнить их свежей творческой силой.

Также в Астраханской области за 5 лет капитально отремонтированы 2 театра и 2 детских школ искусств, технически оснащены 2 театра и 2 музея, построено 11 сельских Домов культуры, создано 6 модельных муниципальных библиотек, открыты 6 кинозалов, оснащены музыкальными инструментами, оборудованием и материалами 3 детских школы искусств и музыкальный колледж. В 2024 году планируется завершить строительство еще двух ДК и одной библиотеки.15:56