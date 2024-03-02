Уполномоченный по правам ребёнка в Астраханской области Александра Бондарева: Рада, что будет нацпроект «Молодежь России»

В ходе Послания к Федеральному Собранию Президент сообщил, что необходимо добиться, чтобы к 2030 году уровень бедности в РФ стал ниже 7%, а среди многодетных семей снизился более чем в два раза, до 12%.

Уполномоченный по правам ребёнка в Астраханской области Александра Бондарева отметила: "Очень важно, что наш Президент принимает меры для снижения бедности и поддержки многодетных семей".

Уполномоченный по правам ребёнка в Астраханской области также сообщила, что институт детских правозащитников уделяет особое внимание поддержке семьи и детства, потому новый национальный проект «Семья» крайне важен.

«Очень рада, что будет разработан нацпроект «Молодежь России». Готовы делиться с коллегами достижениями стратегической программы уполномоченного при Президенте РФ по правам ребёнка «Подростки России», которую реализуем в регионе. Она о помощи подростку в различных сферах жизнедеятельности», – пояснила Александра Бондарева.