В Брянской области следователи ранены в результате атаки беспилотника

Сотрудники Следственного комитета России пострадали от атаки беспилотника. Дело было в Брянской области.

Следователь и следователь-криминалист СК России ранены сегодня во время проведения следственных действий на месте происшествия в Стародубском муниципальном округе Брянской области. Еще двое сотрудников СК контужены в результате детонации взрывного устройства, сброшенного с беспилотного летательного аппарата ВФУ.

Пострадавшим оказывают медицинскую помощь. Все оперативные и экстренные службы работают на месте, сообщает СКР.