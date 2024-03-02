Власти Петербурга дадут деньги на устранение последствий падения беспилотника

В правительстве Санкт-Петербурга сообщили о том, что губернатор Александр Беглов пообщался с жителями пострадавшего от падения беспилотника дома и сообщили о принятых по итогам общения решениях.

Всем пострадавшим будет выплачена компенсация. Повреждения устранят за счет города. Если нужен долгий ремонта, собственники получат компенсацию на услуги ЖКХ. Состоится оценка повреждения автомобилей, составят акты для последующего урегулирования ситуации с участием страховых компаний. Оперативно подготовлен номерной фонд в гостиницах и маневренный фонд, где люди смогут жить, сколько потребуется.

В управлении Росгвардии по Северо-Западному округу высказались о падении беспилотника в Санкт-Петербурге.

"Около 7.15 дежурные наряды получили сообщение о происшествии на Пискаревском проспекте в Калининском районе Санкт-Петербурга, оперативно прибыли на место и совместно с экстренными службами организовали эвакуацию жителей многоквартирного дома, который получил повреждения, предположительно в результате падения БПЛА", - говорится в сообщении округа.

Всего было эвакуировано около 100 человек.

Ранее стало известно, что в результате происшествия к врачам обратились шесть человек, в том числе 92-летняя женщина.