Путин поговорил с Токаевым и Лукашенко

Президент России Владимир Путин провел переговоры со своими казахским и белорусским коллегами.

В разговоре с Касым-Жомартом Токаевым обсуждены актуальные вопросы двусторонней повестки дня с акцентом на реализацию совместных проектов в торгово-экономической, транспортно-логистической и энергетической областях.

Диалог с Александром Лукашенко шел о дальнейшем развитии дружественных российско-белорусских отношений, основанных на принципах союзничества и стратегического партнёрства, а также ключевые аспекты международной обстановки, пишет пресс-служба Кремля.