02 Марта 2024
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Общество В России
Фото: Накануне.RU

В 28 регионах России тестирование ДЭГ продлится больше суток

Онлайн-бюллетень на тестировании дистанционного электронного голосования (ДЭГ) будет максимально похожим на реальный.

Тестирование ДЭГ в преддверии выборов главы государства начнется в 8.00 5 марта местному времени региона, закончится выдача бюллетеней в 16.00 (по местному времени) 6 марта. В онлайн-голосовании на выборах президента, не считая Москвы, поучаствует 28 регионов, пишет ТАСС.

Ранее председатель избирательной комиссии Свердловской области Елена Клименко рассказала о дистанционном электронном голосовании на предстоящих в марте выборах президента России. Она сообщила пресс-конференции в Екатеринбурге, что, по последним данным, для участия в ДЭГ в регионе подано 146 тыс. заявлений. Это составляет 4,43% от общего числа свердловских избирателей. Отвечая на вопрос Накануне.RU, Клименко заявила, что никаких трудностей у избиркома при подготовке к ДЭГ нет. Однако некоторые избиратели при подаче заявлений вносят свои данные некорректно. Из-за этого им могут отказать в электронном голосовании.

"Есть технические ошибки, допущенные в фамилии, имени, отчестве. Очень часто избиратели не указывают в "личном кабинете" на Госуслугах адрес своей регистрации, а указывают адрес местонахождения. В "личном кабинете" гражданин вносит свои данные самостоятельно, а мы сверяемся с данными, которые нам предоставляет миграционный учет", - пояснила глава свердловского избиркома.

Теги: Дистанционное электронное голосование, ДЭГ, выборы, президент России


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