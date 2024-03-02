В Белгородской области два населенных пункта остались без электричества из-за ВСУ

Глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о том, что беспилотник сбросил взрывное устройство на окраине села Щетиновка.

Есть повреждения на линии электропередачи, временно без света остаются абоненты Щетиновки и Чайки. Пострадавших из-за атаки нет.

Кроме того, под минометный обстрел ВСУ попало село Новая Таволжанка. Пострадавших нет. Различные повреждения – в шести частных домовладениях и двух автомобилях. Подворовой обход территории продолжается. Оперативные службы работают на месте.