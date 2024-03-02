02 Марта 2024
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Армия и ВПК Ханты-Мансийский АО - Югра В России Украина
Фото: Накануне.RU

В подбитии первого "Абрамса" участвовал солдат из Югры

Военнослужащий из Югры рассказал, как уничтожил американский танк "Абрамс". Минобороны России показало операторов дронов-камикадзе, которые уничтожили первый американский танк "Абрамс" на авдеевском направлении зоны СВО.

Речь идет о военнослужащих 15-й отдельной гвардейского мотострелковой бригады группировки войск "Центр". Среди них – боец с позывным "Рассвет" из города Нягань (Югра). По словам солдата, "даже не думаешь, первый "Абрамс" или нет, было много работы и до него, и после".

"Не было никакой сложности его поразить. Первым дроном мы его остановили, вторым – добили. Не заметили в танке ничего сверхъестественного. "Абрамсы" будут гореть дальше, они должны гореть", - говорит "Рассвет", видео опубликовано в telegram-канале пресс-службы уральского полпреда Владимира Якушева.

Напомним, расчет, подбивший американский танк в зоне специальной военной операции, проходил обучение в Екатеринбурге. Ранее в Сети появилось первое фото американского танка Abrams M1, который подбили FPV-дроном на Авдеевском направлении. После попадания у танка взорвался боезапас. После этого российский актер Иван Охлобыстин пообещал отправить бойцам 10 млн руб.

Теги: "Абрамс", Abrams, солдат, боец "Рассвет"


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