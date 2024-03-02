В Wildberries объяснили, как оценят ущерб от пожара на складе в Шушарах

Wildberries начал предоставлять продавцам, товар которых был пострадал из-за пожара в Шушарах, методику расчета и отчеты о возмещении убытков.

Если продавец не согласен с размером компенсации, он может сообщить о расхождениях. В этом случае специалисты поддержки разберут случай индивидуально. Итоговая сумма компенсации и график платежей будет скорректированы в соответствие с выплатами, которые были сделаны ранее, пишет ТАСС.

Пожар на складе в Шушарах произошел 13 января 2024 г. Огонь охватил 75 тыс. кв. метров, обрушились кровля и стены. Следствие рассматривает различные версии пожара, в том числе поджог. Эксперты оценили ущерб в 13-15 млрд руб. Госстройнадзор заявил, что здание сгоревшего в питерских Шушарах склада Wildberries не было введено в эксплуатацию, ведомство не давало такого разрешения.