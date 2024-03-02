В Петербурге после атаки БПЛА к врачам обратились шесть человек

В комитете по здравоохранению Санкт-Петербурге привели информацию о том, сколько человек обратились к врачам после атаки беспилотника.

"За помощью к специалистам обратилось шесть человек, в том числе женщина 92 лет. Она госпитализирована с симптомами реакции на стресс", - говорится в заявлении комитета.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов сообщил в своем telegram-канале, что на месте происшествия в Красногвардейском районе работают МЧС и сотрудники силовых ведомств.

"Жертв нет. Частично пострадало остекление балконов двух домов. Жители пострадавших квартир эвакуированы. Возглавил оперативный штаб. Одна из приоритетных задач – оценить характер повреждений для оказания необходимой помощи жителям", - написал градоначальник.